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Аренда жилой недвижимости на сутки в Греции

3 объекта найдено
Дом 4 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Кефалас, Греция
Дом 4 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Кефалас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
This beautifully restored 200-year-old and 300m2 villa sits on a very big plot in the heart …
€600
за сутки
Бунгало 3 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Almyrida, Греция
Бунгало 3 спальни с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Almyrida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
This three bedroom apartment is ideally located for beach holiday, being situated a four min…
€300
за сутки
Вилла 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Pefkochori, Греция
Вилла 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Pefkochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 280 м²
Количество этажей 3
С его великолепными природными пейзажами, отличным климатом, гостеприимной культурой и отлич…
€600
за сутки
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