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Аренда жилой недвижимости на сутки во Франции

83 объекта найдено
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Lyon, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Это великолепное шале, идеально расположенное в одном из самых востребованных районов Валь-д…
€2,230
за сутки
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Lyon, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шале - престижное шале, построенное в 2022 году. Он наслаждается тихим и уютным расположение…
€2,280
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Lyon, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Это городское шале расположено в тихом и уютном районе Les Carats, на лыжах на Олимпийском с…
€2,430
за сутки
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Lyon, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Расположенное в горной деревушке Форнет, в 200 метрах от гондолы и склонов, шале шале являет…
€2,580
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор в Lyon, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
  Шале - это превосходное высококлассное шале, которое выигрывает от места мечты. Действите…
€3,300
за сутки
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор в Lyon, Франция
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Шале - это великолепное высотное здание, расположенное в районе Крет Валь-д'Изер. Machapuch…
€3,380
за сутки
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор в Lyon, Франция
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Шале - это великолепное высотное здание, расположенное в районе Крет Валь-д'Изер. Machapuch…
€3,380
за сутки
Шале 4 спальни с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Lyon, Франция
Шале 4 спальни с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Шале берет свое название от величественного соборного потолка, который дает захватывающий ви…
€3,800
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор в Lyon, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная резиденция с шестью спальнями идеально расположена на вершине холма с видом на …
€6,300
за сутки
Шале 5 спален с Телевизор, с Гараж в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Телевизор, с Гараж
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шале расположено в районе Рошбрюн, в идеальном месте на лоне природы, всего в 2 шагах от гор…
€1,800
за сутки
Шале 2 спальни с Мебель, с Телевизор, с Утюг в Megeve, Франция
Шале 2 спальни с Мебель, с Телевизор, с Утюг
Megeve, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты Blackrock расположены в деревне Пестик на очаровательном курорте Межев. Идеально…
€1,900
за сутки
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Это великолепное шале площадью 500 м ², совершенно новое, расположено недалеко от горнолыжны…
€2,800
за сутки
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шале, состоящее из 5 двухместных номеров со всеми ванными комнатами, предлагает в дополнение…
€2,930
за сутки
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Это новое шале идеально расположено в Межеве. Менее чем в 5 минутах ходьбы от центра деревни…
€3,000
за сутки
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Балкон / лоджия в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Балкон / лоджия
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Шале, расположенное в La Princesse, предлагает вам великолепный вид на Монблан, которым вы м…
€3,200
за сутки
Шале 5 спален с Wi-Fi, с Холодильник, с Стиральная машина в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Wi-Fi, с Холодильник, с Стиральная машина
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шале расположено в центре деревни, в нескольких шагах от магазинов и в 550 метрах от канатно…
€4,300
за сутки
Шале 2 спальни с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 2 спальни с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти очаровательные апартаменты идеально расположены в центре Межева и примерно в 230 метрах …
€4,650
за сутки
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
В очень популярном районе Мон-д'Арбуа находится исключительное здание, шале.   Это превосхо…
€7,860
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Шале на плато Мон-д'Арбуа является настоящей жемчужиной дизайна и комфорта и считается роско…
€10,000
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Стиральная машина в Megeve, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Стиральная машина
Megeve, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный в популярном районе Мон-д'Арбуа, откройте для себя шале, в котором могут разме…
€13,430
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор в Les Allues, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Шале - это уникальное жилье для индивидуального отдыха в Мерибеле. Оборудованный для 15 чело…
€1,840
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Парковка, с Wi-Fi в Les Allues, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Парковка, с Wi-Fi
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Шале, расположенное в Hameau du Raffort, недалеко от склонов Мерибель, представляет собой го…
€1,920
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Les Allues, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Шале, расположенное в деревне Мерибель Вилладж, представляет собой роскошное шале с зоной от…
€2,000
за сутки
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Les Allues, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Это престижное шале с хаммамом в эксклюзивном районе Ронд-Пайст в Мерибеле. Он предлагает вы…
€2,040
за сутки
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Les Allues, Франция
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Красиво отремонтированное шале с беспрепятственным видом на горы. Большая терраса и удобное …
€2,130
за сутки
Шале 4 спальни с Wi-Fi, с Холодильник, с Телевизор в Les Allues, Франция
Шале 4 спальни с Wi-Fi, с Холодильник, с Телевизор
Les Allues, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Шале, в привилегированном районе Муссильон, является семейным шале в Мерибеле. Это очаровате…
€2,150
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Les Allues, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
В самом сердце долины Мерибель деревня Раффорт выделяется своим очарованием и аутентичностью…
€2,600
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Холодильник, с Телевизор в Les Allues, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Холодильник, с Телевизор
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Шале, расположенное в деревне Мерибель Вилладж, представляет собой роскошное шале с бассейно…
€2,600
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Les Allues, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Квартира на 14 человек с щедрым пространством Хотя Village de l'Orée 405 обладает всеми осо…
€2,750
за сутки
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Les Allues, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Шале с услугами и бассейном в Мерибель Муссильон.  Шале - это престижное шале с бассейном в…
€3,615
за сутки