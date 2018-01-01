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Аренда жилой недвижимости на сутки в Доминикане

23 объекта найдено
Вилла 3 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
€513
за сутки
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Вилла 6 спален в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 172 м²
€1,192
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с беседкой в El Portillo, Доминиканская Республика
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с беседкой
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 892 м²
€642
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 5 спален в Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 6 582 м²
€688
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 8 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 м²
€3,071
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни с кондиционером, с садом, с барбекю в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с кондиционером, с садом, с барбекю
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 м²
€779
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни с кондиционером, с барбекю, с полем для гольфа в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с кондиционером, с барбекю, с полем для гольфа
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 м²
€1,100
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 5 спален в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 м²
€825
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 м²
€1,192
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 6 спален в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 м²
€3,301
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 м²
€871
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 10 спален в Nagua, Доминиканская Республика
Вилла 10 спален
Nagua, Доминиканская Республика
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 м²
€3,209
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 3 спальни в Baoruco, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Baoruco, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
€550
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни в Baoruco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Baoruco, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 м²
€917
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 10 спален с Piscina в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 10 спален с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 м²
€3,209
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 5 спален с кондиционером, рядом с пляжем, с Piscina в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с кондиционером, рядом с пляжем, с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 м²
€1,009
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 3 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
€367
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 м²
€458
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 6 спален в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 м²
€2,292
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 3 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
€275
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 м²
€504
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 10 спален в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 10 спален
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 м²
€9,168
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Квартира 2 спальни с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 062 м²
€1,467
за сутки
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+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
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