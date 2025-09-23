Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Шумадийский административный округ
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Шумадийском административном округе, Сербия

2 объекта найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Gornja Satornja, Сербия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Gornja Satornja, Сербия
Представляем девелоперский проект. Солнечная электростанция мощностью 10 МВт, земля в соб…
$1,82 млн
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Vukosavci, Сербия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Vukosavci, Сербия
Представляем девелоперский проект. Солнечная электростанция мощностью 10 МВт, при том, чт…
$1,82 млн
