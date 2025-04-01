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Особняки в Южно-Бачский административный округ, Сербия

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1 объект найдено
Особняк в Sremski Karlovci Municipality, Сербия
Особняк
Sremski Karlovci Municipality, Сербия
Имение Салаш расположен на участке Сербобран- Бечей, в 38 км от Новог Сада, в 110 км от Белг…
$1,89 млн
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Параметры недвижимости в Южно-Бачский административный округ, Сербия

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