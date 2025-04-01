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Земельные участки в Южно-Бачский административный округ, Сербия

1 объект найдено
Участок земли в Novi Sad City, Сербия
Участок земли
Novi Sad City, Сербия
Земельный участок в Боцке. 6 км от Нови сад, в экологически чистом районе (Националный па…
$369,598
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