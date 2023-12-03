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Пентхаусы в Sopot Urban Municipality, Сербия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сопот, Сербия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сопот, Сербия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5/5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Kneza Miloša 72 Sopot Србија.  …
€144,000
в месяц
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Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Sopot Urban Municipality, Сербия

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