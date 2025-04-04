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Дома в Обреновац, Сербия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Обреновац, Сербия
Дом 4 спальни
Обреновац, Сербия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
A unique luxury house on the riverside, with a beautiful vie. The house has overflow swmming…
$829,513
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