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Коттеджи в Нишавский административный округ, Сербия

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Ниш, Сербия
Коттедж 3 спальни
Ниш, Сербия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Продается семейный дом, 108 кв м, на берегу Облачинска озера. Локация – Сербия, Нишавский…
$110,198
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Параметры недвижимости в Нишавский административный округ, Сербия

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1111 голосов