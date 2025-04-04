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Инвестиционная недвижимость в Ниш, Сербия

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1 объект найдено
Инвестиционная 1 864 м² в Ниш, Сербия
Инвестиционная 1 864 м²
Ниш, Сербия
Площадь 1 864 м²
Business and residential space in Nis, exceptional architectural solutions (Christmas tree s…
$510,303
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Рейтинг 4.9 / 5:
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