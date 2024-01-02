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Многоуровневые квартиры в Центральная Сербия, Сербия

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Белград, Сербия
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Белград, Сербия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Продаётся дуплекс с террасой в новом малоэтажном доме 📐Площадь: 53м2 (35м2 первый этаж + …
€75,000
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Параметры недвижимости в Центральная Сербия, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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