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Коттеджи в Центральной Сербии, Сербия

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2 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Белград, Сербия
Коттедж 2 комнаты
Белград, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Комфортный семейный дом 50 кв.м в пригороде Белграда   Локация – Сербия, Белград, Панч…
$55,151
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Коттедж 3 спальни в Ниш, Сербия
Коттедж 3 спальни
Ниш, Сербия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Продается семейный дом, 108 кв м, на берегу Облачинска озера. Локация – Сербия, Нишавский…
$110,198
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Параметры недвижимости в Центральной Сербии, Сербия

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