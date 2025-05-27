Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Центральная Сербия
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Центральной Сербии, Сербия

коммерческая недвижимость
11
инвестиционная недвижимость
5
Магазин Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Магазин 1 750 м² в Levovik, Сербия
Магазин 1 750 м²
Levovik, Сербия
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение ! Новый торговый центр. YIELD  6 % Современное новое здание в пр…
$3,99 млн
Оставить заявку
Магазин 1 750 м² в Levovik, Сербия
Магазин 1 750 м²
Levovik, Сербия
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение ! Новый торговый центр. YIELD  6 % Современное новое здание в пр…
$3,99 млн
Оставить заявку
Новый Коммерческий центр, павильоны с арендаторами. Доходность 8-10% годовых. в Смедеревска-Паланка, Сербия
Новый Коммерческий центр, павильоны с арендаторами. Доходность 8-10% годовых.
Смедеревска-Паланка, Сербия
Площадь 605 м²
Торговый центр, в Смедеревска - Поланка, Сербия.                                            …
$946,813
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти