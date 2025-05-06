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Производственные здания в Центральной Сербии, Сербия

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1 объект найдено
ГОТОВЫЙ АГРАРНЫЙ БИЗНЕС в Муниципалитет города Земун, Сербия
ГОТОВЫЙ АГРАРНЫЙ БИЗНЕС
Муниципалитет города Земун, Сербия
Площадь 37 000 000 м²
Продаётся раьотающий аграрный бизнес! Общая площадь земельного участка составляет 3700 га…
Цена по запросу
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