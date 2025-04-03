Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Brus Municipality
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Brus Municipality, Сербия

Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 2 619 м² в Kopaonik, Сербия
Инвестиционная 2 619 м²
Kopaonik, Сербия
Количество спален 60
Кол-во ванных комнат 60
Площадь 2 619 м²
A unique project on one of the most beautiful mountains in Serbia. A project under construct…
$5,75 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов