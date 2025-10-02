Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Бачка-Паланка
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Бачке-Паланке, Сербия

1 объект найдено
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Бачка-Паланка, Сербия
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Бачка-Паланка, Сербия
Площадь 1 500 000 м²
Готовый бизнес 150 га сельскохозяйственных земель в Сербии (сейчас на земле растет технич…
$3,27 млн
