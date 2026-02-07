Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Саудовская Аравия
  3. Ad Duwadimi
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Ad Duwadimi, Саудовская Аравия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в aldryt, Саудовская Аравия
Квартира 3 комнаты
aldryt, Саудовская Аравия
Число комнат 3
Площадь 980 м²
Оазис роскоши в историческом городе Diriyah. Проект Armani Hotel Diriyah - это изысканные ап…
$13,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ad Duwadimi, Саудовская Аравия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти