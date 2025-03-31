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Жильё в Зубцовский район, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в gorodskoe poselenie Zubcov, Россия
Квартира 1 комната
gorodskoe poselenie Zubcov, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Номер лота: 3889444, Квартира в новом доме на 4 этаже. В шаговой доступности автобусная ост…
$11,056
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