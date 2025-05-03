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Жильё в Жуковском районе, Россия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в сельское поселение Село Истье, Россия
Дом 7 комнат
сельское поселение Село Истье, Россия
Число комнат 7
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 142-215, Калужское шоссе, 69 км от МКАД, Ковчег к/п (Воробьи). …
$361,331
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Параметры недвижимости в Жуковском районе, Россия

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