Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Зеленоградский муниципальный округ
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Снять дом на длительный срок в Зеленоградском муниципальном округе, Россия

2 объекта найдено
Дом 1 комната в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 1 комната
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ МЕСТЕ , в пригороде курортного города Светлог…
$629
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 комната в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 1 комната
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ МЕСТЕ , в пригороде курортного города Светлог…
$76
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти