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Коммерческая недвижимость в Зеленоградском муниципальном округе, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 93 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 93 м²
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 93 м²
Этаж 1/9
Помещение свободного назначения с отдельным входом в жилом микрорайоне Зеленоградска Свежая …
$84,936
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