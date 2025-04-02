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Квартиры в Южно-Приморский округ, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Красносельский район, Россия
Квартира 1 комната
Красносельский район, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/18
Продается однокомнатная квартира: ул. Маршала Казакова, д.50, к.1. Мон/железобетонный дом …
$79,882
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Параметры недвижимости в Южно-Приморский округ, Россия

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