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Дома в Выборгском районе, Россия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Полянское сельское поселение, Россия
Дом 8 комнат
Полянское сельское поселение, Россия
Число комнат 8
Площадь 787 м²
Этаж 1/2
Загородный комплекс на берегу залива Продаётся комплекс домов на первой линии Финского зали…
$4,77 млн
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Параметры недвижимости в Выборгском районе, Россия

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