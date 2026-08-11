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Склады в Выборгском районе, Россия

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1 объект найдено
Склад 2 113 м² в Выборг, Россия
Склад 2 113 м²
Выборг, Россия
Площадь 2 113 м²
Этаж 1
В продажу предлагается Производственно-складская база г. Выборг. Удобная локация и подъезды,…
$1,15 млн
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