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Квартиры в Выборгский район, Россия

округ Сергиевское
3
Парголово
3
Квартира Удалить
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12 объектов найдено
Квартира 1 комната в округ Сергиевское, Россия
Квартира 1 комната
округ Сергиевское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 8/9
Прямая продажа. Дом ЖСК. Стеклопакеты. Квартира требует ремонта. Расчет через депозит нот…
$59,909
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Квартира 1 комната в Парголово, Россия
Квартира 1 комната
Парголово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 13/25
Предлагается к продаже просторная квартира в ЖК «Северная Долина». Площадь квартиры 42,8м2. …
$95,255
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Квартира в округ Шувалово-Озерки, Россия
Квартира
округ Шувалово-Озерки, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 15/19
Продаётся студия с видом на Шуваловский парк в пешей доступности от метро! …
$63,503
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Квартира 3 комнаты в округ Сергиевское, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Сергиевское, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/14
*Просторная семейная квартира недалеко от метро Проспект Просвещения ждет новых хозяев. …
$125,796
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Комната 4 комнаты в округ Сампсониевское, Россия
Комната 4 комнаты
округ Сампсониевское, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 9/9
Продаётся комната в четырёхкомнатной квартире в Выборгском районе, Большой Сампсониевский пр…
$35,945
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Квартира 1 комната в Парголово, Россия
Квартира 1 комната
Парголово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 13/25
Предлагается к продаже просторная квартира в ЖК «Северная Долина». Площадь квартиры 42,8м2. …
$95,255
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Квартира 1 комната в округ Сампсониевское, Россия
Квартира 1 комната
округ Сампсониевское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
Выбирайте простоту и удобство! Быстрый выход на сделку! Свободна от проживания! Никто не про…
$113,826
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Квартира 3 комнаты в округ Сергиевское, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Сергиевское, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 9/9
Продается функциональная трехкомнатная квартира общей площадью 58,1 кв.м, расположенная на 9…
$103,043
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Квартира 1 комната в Парголово, Россия
Квартира 1 комната
Парголово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 26/27
Продаётся видовая однокомнатная квартира. Очень удачная планировка, есть гардеробная, сану…
$86,268
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Квартира 1 комната в округ № 15, Россия
Квартира 1 комната
округ № 15, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/12
Отличная квартира с ремонтом в кирпичном доме 2002 года постройки! Закрытая территория, вид…
$112,628
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Квартира 2 комнаты в округ Шувалово-Озерки, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Шувалово-Озерки, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 5/6
Представляется к продаже 2-х комнатная квартира в элитном ЖК "Город Солнца-2". О доме: кирп…
$255,210
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Квартира 1 комната в Рощино, Россия
Квартира 1 комната
Рощино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/5
ЗА КВАРТИРУ ВНЕСЁН АВАНС. Светлая тёплая уютная квартира отличного метража (41,4 кв.м) с ка…
$73,088
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Параметры недвижимости в Выборгский район, Россия

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