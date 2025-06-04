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Коттеджи во Всеволожском районе, Россия

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Дубровка, Россия
Коттедж 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! От счастья жить в этом доме Вас отделяет один звонок! 25 км. от Санкт-…
$277,485
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Коттедж 5 комнат в Колтушское городское поселение, Россия
Коттедж 5 комнат
Колтушское городское поселение, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Продажа жилого дома в ДНП Манушкино, 20 км. от Санкт-Петербурга. Предложение для ценителей…
$290,103
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Параметры недвижимости во Всеволожском районе, Россия

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