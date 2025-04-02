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Дома в Воскресенский район, Россия

1 объект найдено
Дом в Vladimirskiy selsovet, Россия
Дом
Vladimirskiy selsovet, Россия
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продаю дом 60 м2 с приусадебным участком 11 соток в селе Владимирское  Дом расположен в Ни…
$26,264
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Параметры недвижимости в Воскресенский район, Россия

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