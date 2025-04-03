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Земельные участки в Воротынский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Участок земли в Fokino, Россия
Участок земли
Fokino, Россия
Площадь 382 м²
Продается земельный участок сельскохозяйственного назначения! Общая площадь участка составл…
$42,167
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Участок земли в Hmelevka, Россия
Участок земли
Hmelevka, Россия
Площадь 700 м²
Выставлен на продажу земельный участок в живописной местности Воротынского района, село Хмел…
$10,843
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