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Квартиры в Воротынском городском округе, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Воротынец, Россия
Квартира
Воротынец, Россия
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Продам 3к.кв в кирпичном двухкваpтирнoм доме в Вopoтынце, paйoн пepeкaчки. 1/1. 49.2/33/6. …
$32,728
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Параметры недвижимости в Воротынском городском округе, Россия

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