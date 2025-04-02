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Особняки в Воронежская область, Россия

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1 объект найдено
Особняк в gorodskoe poselenie Rossosh, Россия
Особняк
gorodskoe poselenie Rossosh, Россия
Площадь 765 м²
Двухэтажный особняк с мезонином на улице Большая Полянка в районе Якиманки. Особняк 2013 год…
$8,03 млн
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