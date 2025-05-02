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Дома в Волосовском районе, Россия

Kalitinskoe selskoe poselenie
6
Bolsevrudskoe selskoe poselenie
5
14 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже жилой дом с баней и хозпостройками на земельном участке 16,5 сот. В п…
$18,215
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Дом 2 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Продам отличный уютный домик в деревне Роговицы. Дом не большой, тёплый с просторной комнато…
$47,966
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Дом 3 комнаты в Sabskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Sabskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продам брeвенчатый 2-х этажный дом без внутренней отделки в д. Cлепинo Вoлocовскoго р-нa нa …
$66,788
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Дом 2 комнаты в Кикерино, Россия
Дом 2 комнаты
Кикерино, Россия
Число комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 1/1
Продам жилой дом в п.Кикерино 80 км от СПб- прямое сообщение. Дом 1966 года постройки, общая…
$69,217
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Дом 2 комнаты в Большой Сабск, Россия
Дом 2 комнаты
Большой Сабск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже полностью благоустроенный, зимний дом с надворными постройками на зем…
$145,719
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Дом 1 комната в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Предлагается прекрасный участок с домиком и баней в Волосовском районе СНТ Здоровье (Арбонье…
$36,430
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Дом 2 комнаты в Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 99
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продам отличный зимний дом в д. Брюховицы Волосовского района. Дом крепкий, тёплый, стены р…
$36,430
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Дом 1 комната в Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Срочно продаётся дом на земельном участке 34 сотки в д. Волпи Волосовского района Ленинградс…
$16,879
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Дом 4 комнаты в Кикерино, Россия
Дом 4 комнаты
Кикерино, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Продам зимний дом 54,1м2 на земельном участке 14,5 соток. Волосовский р-н, Калитинское сел…
$25,501
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Дом 1 комната в Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой дом 1963 года постройки на земельном участке 15 соток ИЖС. (без межевания)…
$15,786
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Дом 2 комнаты в Большая Вруда, Россия
Дом 2 комнаты
Большая Вруда, Россия
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Продам жилой дом в д.Ямки Волосовского района Ленинградской области от 85 км от г.Санкт-Пете…
$38,859
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Дом 8 комнат в Кикерино, Россия
Дом 8 комнат
Кикерино, Россия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Доступное предложение! Цена актуальна до 30.04.2025г. Трехкомнатная квартира, расположенная …
$16,879
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Дом 2 комнаты в Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Продам не большой но очень уютный дом в 2 этажа ,70 кв.м.,Дом 2018 года постройки, брус, в д…
$42,501
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Дом 2 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Внимание стоимость снижена. Продам отличный уютный домик в деревне Роговицы. Дом не большой,…
$37,644
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Параметры недвижимости в Волосовском районе, Россия

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