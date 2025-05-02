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Жильё в Волосовском районе, Россия

Bolsevrudskoe selskoe poselenie
8
Волосовское городское поселение
9
Klopickoe selskoe poselenie
6
Kalitinskoe selskoe poselenie
7
36 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже жилой дом с баней и хозпостройками на земельном участке 16,5 сот. В п…
$18,215
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Квартира 2 комнаты в Кикерино, Россия
Квартира 2 комнаты
Кикерино, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
В прямой продаже отличная двухкомнатная квартира в посёлке Кикерино, Квартира чистая, свет…
$40,680
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Дом 2 комнаты в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Продам отличный уютный домик в деревне Роговицы. Дом не большой, тёплый с просторной комнато…
$47,966
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Квартира 3 комнаты в Волосовское городское поселение, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
В центре города Волосово на 2/5-этажного панельного дома 121 серии продается отличная прост…
$72,860
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Квартира 1 комната в Торосово, Россия
Квартира 1 комната
Торосово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
Внимание снижение цены. Предлагается к продаже светлая, тёплая однокомнатная квартира в д.…
$30,965
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Дом 3 комнаты в Sabskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Sabskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продам брeвенчатый 2-х этажный дом без внутренней отделки в д. Cлепинo Вoлocовскoго р-нa нa …
$66,788
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Дом 2 комнаты в Кикерино, Россия
Дом 2 комнаты
Кикерино, Россия
Число комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 1/1
Продам жилой дом в п.Кикерино 80 км от СПб- прямое сообщение. Дом 1966 года постройки, общая…
$69,217
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Квартира 1 комната в Волосовское городское поселение, Россия
Квартира 1 комната
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся благоустроенная, в доме улучшенной планировки 1-комна…
$46,144
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Квартира 1 комната в Волосовское городское поселение, Россия
Квартира 1 комната
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
г.Волосово 60 км от СПб Предлагается к продаже 1 ком квартира на 1 м этаже 5 ти этажного пан…
$43,594
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Дом 2 комнаты в Большой Сабск, Россия
Дом 2 комнаты
Большой Сабск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже полностью благоустроенный, зимний дом с надворными постройками на зем…
$145,719
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Квартира 3 комнаты в Волосовское городское поселение, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
Продам 3х-комнатную квартиру в районном центре г. Волосово на 3/3 эт. панельного дома. Обще…
$54,645
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Дом 1 комната в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Предлагается прекрасный участок с домиком и баней в Волосовском районе СНТ Здоровье (Арбонье…
$36,430
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Дом 2 комнаты в Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 99
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продам отличный зимний дом в д. Брюховицы Волосовского района. Дом крепкий, тёплый, стены р…
$36,430
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Дом 1 комната в Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Срочно продаётся дом на земельном участке 34 сотки в д. Волпи Волосовского района Ленинградс…
$16,879
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Квартира 3 комнаты в Большая Вруда, Россия
Квартира 3 комнаты
Большая Вруда, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
От Санкт-Петербурга 85 км п. Большая Вруда, расположен на берегу реки Вруда, продаётся 3-х к…
$30,358
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Дом 4 комнаты в Кикерино, Россия
Дом 4 комнаты
Кикерино, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Продам зимний дом 54,1м2 на земельном участке 14,5 соток. Волосовский р-н, Калитинское сел…
$25,501
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Квартира 2 комнаты в Торосово, Россия
Квартира 2 комнаты
Торосово, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Предлагается к продаже двухкомнатная квартира в д.Торосово Волосовского района , располо…
$36,430
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Квартира 2 комнаты в Волосовское городское поселение, Россия
Квартира 2 комнаты
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Продаётся благоустроенная двухкомнатная квартира , в доме улучшенной планировки в районном ц…
$59,502
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Квартира 1 комната в Большая Вруда, Россия
Квартира 1 комната
Большая Вруда, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/5
Ленинградская область Волосовский район д. Большая Вруда продаётся 1 однокомнатная квартира.…
$20,644
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Дом 1 комната в Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой дом 1963 года постройки на земельном участке 15 соток ИЖС. (без межевания)…
$15,786
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Квартира 3 комнаты в Волосовское городское поселение, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/5
Продам 3 ком квартиру в г. Волосово. Распашонка, две комнаты и кухня выходят во двор, комнат…
$68,002
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Квартира 1 комната в Волосовское городское поселение, Россия
Квартира 1 комната
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже 1комнатная благоустроенная квартира в г. Волосово Ленинградской облас…
$26,108
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Дом 2 комнаты в Большая Вруда, Россия
Дом 2 комнаты
Большая Вруда, Россия
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Продам жилой дом в д.Ямки Волосовского района Ленинградской области от 85 км от г.Санкт-Пете…
$38,859
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Квартира 2 комнаты в Сельцо, Россия
Квартира 2 комнаты
Сельцо, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
От СПб Красное Село 40 км по Талинскому шоссе продается 2х комнатная квартира в поселке Сель…
$38,859
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Квартира 3 комнаты в Волосовское городское поселение, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Продаётся прекрасная трёхкомнатная квартира в г. Волосово, д. 86, 4/5 этаж, общ. пл. 57,3 кв…
$47,966
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Комната 3 комнаты в Зимитицы, Россия
Комната 3 комнаты
Зимитицы, Россия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продаются в уютной, светлой 3-х комнатной квартире 2 комнаты, площадь квартиры 58,1 кв. м., …
$25,258
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Квартира 2 комнаты в Большая Вруда, Россия
Квартира 2 комнаты
Большая Вруда, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
От Санкт-Петербурга 85 км п. Большая Вруда, расположен на берегу реки Вруда, продаётся 2-х к…
$29,022
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Дом 8 комнат в Кикерино, Россия
Дом 8 комнат
Кикерино, Россия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
Доступное предложение! Цена актуальна до 30.04.2025г. Трехкомнатная квартира, расположенная …
$16,879
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Квартира 3 комнаты в Волосовское городское поселение, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся 3х-комнатная квартира в районном центре г. Волосово н…
$47,966
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Квартира 4 комнаты в Волосовское городское поселение, Россия
Квартира 4 комнаты
Волосовское городское поселение, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Продам 4-х ком. квартиру в г. Волосово на 3/5 эт. панельного дома. Общ. пл. 61.8 м. кв., ком…
$51,002
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