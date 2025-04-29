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Отели в Приволжском федеральном округе, Россия

коммерческая недвижимость
111
офисы
8
производственные здания
8
инвестиционная недвижимость
28
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2 объекта найдено
Отель 2 000 м² в Лысковский муниципальный округ, Россия
Отель 2 000 м²
Лысковский муниципальный округ, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж 2/2
Продается комплекс домов в живописном   месте Нижегородской области, Лысковского района   по…
$278,403
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Отель 670 м² в Городец, Россия
Отель 670 м²
Городец, Россия
Площадь 670 м²
Этаж 2/2
Продаю отдельно стоящее здание 670 метров на земельном участке 6 соток, всё в собственности.…
$302,612
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