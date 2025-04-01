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Квартиры в Василеостровский район, Россия

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5 объектов найдено
Комната 6 комнат в округ № 7, Россия
Комната 6 комнат
округ № 7, Россия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/5
Исторический центр города, самое сердце Василевского острова! Буквально 5 минут ходьбы по …
$28,011
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Квартира 1 комната в округ Морской, Россия
Квартира 1 комната
округ Морской, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/9
За квартиру внесен залог. Продается квартира в элитном, экологически чистом районе города в…
$81,925
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Комната 6 комнат в округ № 7, Россия
Комната 6 комнат
округ № 7, Россия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/5
Исторический центр города, самое сердце Василевского острова! Буквально 5 минут ходьбы по …
$33,131
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Квартира 3 комнаты в округ Морской, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Морской, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 3/12
Внесен аванс. ДВУХЭТАЖНАЯ квартира!!! Мечта!!! Продается двухэтажная трёхкомнатная квартира…
$163,609
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Квартира 4 комнаты в округ Гавань, Россия
Квартира 4 комнаты
округ Гавань, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5/6
Предлагается к продаже 4-х комнатная квартира в сталинском доме 1939 года постройки. Отлична…
$222,884
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