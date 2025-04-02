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Жильё в Вадский район, Россия

1 объект найдено
Дом в Вадский район, Россия
Дом
Вадский район, Россия
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Продается дом с участком в очень красивом и уютном месте ( лес, река, озера, церковь 17 века…
$11,807
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Параметры недвижимости в Вадский район, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов