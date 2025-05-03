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Дома в Вачском муниципальном округе, Россия

2 объекта найдено
Дом в Novoselki, Россия
Дом
Novoselki, Россия
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Деревенский дом, одноэтажный, проект 70-х годов, расположен на центральной улице Ленина с.Но…
$15,736
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Дом в Вачский муниципальный округ, Россия
Дом
Вачский муниципальный округ, Россия
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Дом два этажа 100 метров, перый этаж кухня гостиная 24 метра, санузел, коридор. Второй этаж …
$35,366
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Параметры недвижимости в Вачском муниципальном округе, Россия

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