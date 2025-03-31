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Дома в Туапсинский район, Россия

2 объекта найдено
Таунхаус в Лермонтово, Россия
Таунхаус
Лермонтово, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ПРОЕКТ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ✅ Меня зoвут Леон, задайте мн…
$144,904
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Дом 2 комнаты в Агой, Россия
Дом 2 комнаты
Агой, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Продаём дачу со всеми удобствами в 2 км от пляжа. Кирпичный дом расположен на склоне живопис…
$85,070
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