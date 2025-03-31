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Квартиры в Туапсинский район, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Туапсинский район, Россия
Квартира 1 комната
Туапсинский район, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 2/18
Жилой комплекс имеет каскадную архитектуру. Корпуса возведены по газобетоно-монолитной техно…
$63,751
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