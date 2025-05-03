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Долгосрочная аренда домов с бассейном в районе Троицк, Россия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в район Троицк, Россия
Дом 8 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 8
Площадь 785 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 162-010, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Высота к/п (Ботаково). …
$5,801
в месяц
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