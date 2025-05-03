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Дома с бассейном в районе Троицк, Россия

3 объекта найдено
Дом в район Троицк, Россия
Дом
район Троицк, Россия
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 151-351, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Ели к/п (Фоминское). …
$833,841
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Дом 10 комнат в район Троицк, Россия
Дом 10 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 10
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
$2,00 млн
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Дом 10 комнат в Фоминское, Россия
Дом 10 комнат
Фоминское, Россия
Число комнат 10
Площадь 791 м²
Код объекта в БД Агентства: 124-110, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-2 КП (Фоминско…
$1,08 млн
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