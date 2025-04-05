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Доходные дома в Темрюкский район, Россия

Доходный дом Удалить
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1 объект найдено
Доходный дом 15 м² в Голубицкая, Россия
Доходный дом 15 м²
Голубицкая, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
Количество этажей 1
ПРОЕКТ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА! ПРЕДСТАРТ – ПЕРВАЯ ЦЕНА✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc,…
$34,343
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