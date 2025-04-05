Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Талдомский городской округ
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Талдомский городской округ, Россия

1 объект найдено
Дом в Вербилки, Россия
Дом
Вербилки, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ХОЧЕШЬ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ С ГАЗОМ В ЗНАМЕНИТОМ НА ВСЮ РОССИЮ ПОСЕЛКЕ?!           Заезжай и …
$77,427
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Талдомский городской округ, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов