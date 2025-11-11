Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Светловский городской округ
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Светловском городском округе, Россия

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коммерческое помещение 78 м² в Светлый, Россия
Коммерческое помещение 78 м²
Светлый, Россия
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Предлагаю в аренду нежилое помещение 78 кв.м , первый этаж, постройка примыкает к многоэтажн…
$851
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 245 м² в Светлый, Россия
Коммерческое помещение 245 м²
Светлый, Россия
Площадь 245 м²
Этаж 1/1
Помещение свободного назначения Густонаселенный район города Светлый Калининградской област…
$3,083
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти