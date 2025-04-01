Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Светловский городской округ
  4. Земельные участки

Земельные участки в Светловский городской округ, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Светлый, Россия
Участок земли
Светлый, Россия
Земельный участок, 21 сот. Под строительство Многоквартирного жилого дома по ул. Советской в…
$141,794
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов