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Жильё в Светловский городской округ, Россия

3 объекта найдено
Комната 5 комнат в Светлый, Россия
Комната 5 комнат
Светлый, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Продается комната в общежитии 13,5 кв.м. Был сделан ремонт, поменяна проводка. Вся мебель и …
$8,862
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Дом 3 комнаты в Светлый, Россия
Дом 3 комнаты
Светлый, Россия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!! Если Вы давно мечтали уехать из городской суеты в тихое место с…
$106,346
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Дом 8 комнат в Светловский городской округ, Россия
Дом 8 комнат
Светловский городской округ, Россия
Число комнат 8
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Продается жилой дом,баня и эллинг с выходом в Калининградский морской канал. Комплекс зданий…
$178,412
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