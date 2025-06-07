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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Светлогорском городском округе, Россия

Светлогорск
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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
Сдам помесячно с Марта до 30 Мая 2025 квартиру "Париж на Балтике" - в апарт-комплексе СанЛан…
$574
в месяц
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
Апартаменты "Шоколад" в Светлогорске. Откpoйте для сeбя особый комфорт путeшеcтвий, выбирaя …
$64
в месяц
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Квартира в Светлогорск, Россия
Квартира
Светлогорск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6/8
А не провести ли вам выходные или каниулы в светлом городе Светлогорске, на берегу Балтийско…
$64
в месяц
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