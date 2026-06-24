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Дома с бассейном в Светлогорском городском округе, Россия

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Светлогорск
6
3 объекта найдено
Дом в Светлогорск, Россия
Дом
Светлогорск, Россия
Площадь 455 м²
Комплекс из двух домов в курортном городе Светлогорск в экологически чистом живописном месте…
$2,05 млн
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Дом в Светлогорск, Россия
Дом
Светлогорск, Россия
Площадь 479 м²
СЮЖЕТ ВАШЕЙ НОВОЙ ЖИЗНИ ГДЕ ОЖИВАЮТ ЛЕГЕНДЫ Здесь время замедляется. Вы живете в уникальном …
$3,83 млн
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Дом в Светлогорск, Россия
Дом
Светлогорск, Россия
Площадь 100 м²
Предлагаем вашему вниманию к продаже проект "Миракл" в КП "Переславские дачи" ПЕРЕСЛАВСКИЕ Д…
$136,782
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Параметры недвижимости в Светлогорском городском округе, Россия

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