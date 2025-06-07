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Дома в Светлогорском городском округе, Россия

Светлогорск
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8 объектов найдено
Дом 5 комнат в Приморье, Россия
Дом 5 комнат
Приморье, Россия
Число комнат 5
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Пpодам дом в пocелке Примоpье, в нeпоcрeдственной близости к Бaлтийcкoму мopю (Филинская Бух…
$242,298
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Дом в Светлогорск, Россия
Дом
Светлогорск, Россия
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается дом в курортном городе Светлогорск - 2 прямо на берегу моря. Город Светлогорск пос…
$214,391
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Дом 8 комнат в Светлогорск, Россия
Дом 8 комнат
Светлогорск, Россия
Число комнат 8
Площадь 455 м²
Количество этажей 2
Комплекс из двух домов в курортном городе Светлогорск в экологически чистом живописном месте…
$1,91 млн
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Дом 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Дом 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию к продаже проект "Миракл" в КП "Переславские дачи" ПЕРЕСЛАВСКИЕ Д…
$127,526
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Таунхаус 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
$152,903
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Дом 5 комнат в Светлогорск, Россия
Дом 5 комнат
Светлогорск, Россия
Число комнат 5
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом S=157м2+ мансардный этаж S=20м2 в пос Люблино (до Калининграда 12 …
$102,020
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Дом 3 комнаты в Светлогорск, Россия
Дом 3 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютная дача у моря отличный вариант для тех, кто ищет свой уголок тишины и уюта не…
$48,460
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Дом 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Дом 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к покупке таунхаус на побережье Балтийского моря в городе Светлогорске , улица Сл…
$229,546
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Параметры недвижимости в Светлогорском городском округе, Россия

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