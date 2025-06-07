Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Светлогорский городской округ
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Светлогорском городском округе, Россия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 105 м² в Светлогорск, Россия
Коммерческое помещение 105 м²
Светлогорск, Россия
Площадь 105 м²
Этаж 1/5
Торговое помещение 104,8 кв.м. в Светлогорске по ул. Дачная 4. ПОМЕЩЕНИЕ ПРОДАЕТСЯ С ДОЛГОСР…
$89,140
Оставить заявку
Коммерческое помещение 145 м² в Светлогорск, Россия
Коммерческое помещение 145 м²
Светлогорск, Россия
Площадь 145 м²
Этаж 1/6
Пpoдaм пoмещeниe свободного нaзначeния общей площaдью - 144.6 м2. Оpиeнтиp: ж/д cтанция Cвeт…
$72,562
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти