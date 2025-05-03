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Квартиры в Светлогорском городском округе, Россия

Светлогорск
22
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23 объекта найдено
Квартира в Светлогорск, Россия
Квартира
Светлогорск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/7
Предлагается к продаже квартира-студия в городе Светлогорске (застройщик Setl esteit), в дом…
$53,173
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
"Тихая Гавань" это современный апарт-комплекс, расположенный в одном из самых живописных и с…
$113,376
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/8
Светлогорск прекрасен в любой сезон года. Когда бушует стихия как, же красиво и вдохновенно …
$89,803
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Квартира 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 9/9
Прoдаeтся poскoшный пентхaуc c пoтpяcaющим видом на озepo и пoдзeмным пapкингом нa 2 автомоб…
$472,635
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 4/5
Курортная недвижимость Балтийского побережья. Сегодня представляю вашему вниманию шикарную д…
$180,929
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
"Тихая Гавань" это современный апарт-комплекс, расположенный в одном из самых живописных и с…
$124,472
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
"Тихая Гавань" это современный апарт-комплекс, расположенный в одном из самых живописных и с…
$123,928
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Светлогорск прекрасен в любой сезон года. Сегодня представляю вашему вниманию просторную ква…
$107,679
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Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4/5
Курортная недвижимость Балтийского побережья. Сегодня представляю вашему вниманию оригинальн…
$228,696
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Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 4/5
Ваш уютный уголок в Светлогорске 3: пентхаус 124,4 м² с комфортом для всей семьи! Хотите жит…
$282,407
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Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
3 комнатная квартира в Светлогорске, в новом микрорайоне Светлогорск 3, малоэтажная застройк…
$147,702
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Квартира 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
"Тихая Гавань" это современный апарт-комплекс, расположенный в одном из самых живописных и с…
$90,996
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Предлагаем вашему вниманию апартаменты площадью 48,6 м², расположенные в отличной локации. Э…
$93,348
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/7
Какой объект выбрать для инвестиций или проживания в Светлогорске? Где лучше пляж? Какое кач…
$90,985
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 6/7
Продам 2-хкомнатную квартиру общей площадью 56 кв. м в самом востребованном районе историчес…
$142,976
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Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 1/5
Предлагаем вашему вниманию апартаменты площадью 93 м², расположенные в отличной локации. Эти…
$177,243
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/7
"Апартаменты Баден-Баден" Где лучше купить недвижимость в Светлогорске? В центре курортной ж…
$237,080
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/7
Продается однокомнатная квартира в ЖК Лесная сказка в городе курорте Светлогорске Калинингра…
$88,621
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Квартира в Светлогорск, Россия
Квартира
Светлогорск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Предлагаем вашему вниманию апартаменты площадью 31 м², расположенные в отличной локации. Эти…
$64,989
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Отличная квартира для организации успешного бизнеса по посуточной аренде! Продам 2-хкомнатну…
$86,849
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Квартира 1 комната в Приморье, Россия
Квартира 1 комната
Приморье, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/4
Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье Пре…
$185,024
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Застройщик
ElyBay
Языки общения
Русский
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/7
Продам 1-комнатную квартиру в доме 2020 года постройки в новом жилом районе на въезде в куро…
$63,807
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/7
Предлагается к продаже 2-ух комнатная квартира в Светлогорске, расположенная в отличном райо…
$155,974
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Параметры недвижимости в Светлогорском городском округе, Россия

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